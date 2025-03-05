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وكيل وزارة التموين بالإسكندرية يقود حملة مكبرة على الأسواق والمحلات

وكيل وزارة التموين
وكيل وزارة التموين بالإسكندرية يقود حملة مكبرة على الأسواق

قام اليوم المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية ترافقه المهندسة سحر شعبان رئيسة حى منتزه أول و جمال عمار وكيل المديرية بحملة مكبرة على المحلات والأسواق بنطاق الحى.

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يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى والدكتور عبد الله عثمان مدير إدارة الرقابة بالمديرية وأحمد هيبة رئيس رقابة تموين المنتزه وخالد عوض مفتش إدارة الرقابة بالمديرية ومحمد إبراهيم مدير مركز خدمات المديرية و أحمد سعد مفتش إدارة تموين المنتزه وباكينام مصطفى وسالى أنور مفتشى الادارة العامة للتجارة الداخلية.

بحملات تموينية مكبرة على أسواق القاهرة ودربالة والمحلات والسوبر ماركت والمخابز ومحلات الأجهزة الكهربائية وذلك لحوكمة وضبط الأسعار بالأسواق.

تم تحرير المخالفات التالية تحرير عدد ١٦ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير عدد ١٠ محاضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير محضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضر عدم وجود لوحة بيانات لأحد المخابز وتحرير محضر حيازة سجائر مجهولة المصدر وتحرير محضر حيازة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

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المهندس السيد حرز الله وزارة التموين المهندسه سحر شعبان حي منتزه أول

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