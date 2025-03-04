محافظ الجيزة يناقش شكاوى المواطنين وإيجاد حلول جذرية لها في لقاء الثلاثاء الدوري

عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، لقائه الأسبوعي الدوري مع المواطنين، لمناقشة الشكاوى والطلبات المقدمة من سكان أحياء العمرانية، العجوزة، بولاق الدكرور، جنوب الجيزة، ومركز ومدينة أبو النمرس، وذلك بحضور المسؤولين المختصين لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات المناسبة.

فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء:

واستمع المحافظ إلى شكوى مواطنة من شارع ترعة الزمر بمنطقة نصر الدين في حي العمرانية، متضررة من قيام أحد المخالفين بهدم جزء من العقار وضم الفراغ الجانبي إلى الشقة والسير في إجراءات التصالح.

وكلف المحافظ لجنة هندسية برئاسة رئيس مدينة الجيزة، تضم ممثلين من مديرية الإسكان والمكتب الهندسي، لفحص الملف القانوني للعقار، والتأكد من حالته الإنشائية. كما وجه بمراجعة مسارات الغاز لضمان عدم التعدي على المرافق العامة.

مواجهة الأنشطة التجارية المخالفة



وبحث المحافظ طلب أحد المواطنين في شارع مصرف اللبيني بالهرم لاستغلال قطعة أرض فضاء بمساحة 130 مترًا لإنشاء نشاط تجاري. ووجه محافظ الجيزة حي العمرانية بدراسة الطلب قانونيًا والتأكد من عدم وجود نزاعات أو دعاوى قضائية على الأرض قبل إصدار أي تراخيص.

إزالة مخالفات البناء بالعجوزة

وناقش المحافظ شكوى سكان عقار في شارع يحيى عبد العزيز الصاوي (فوه سابقًا) بحي العجوزة، بخصوص عدم تنفيذ قرار إزالة غرفتين بالدور الأرضي في حديقة العقار. وأمر بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الحي لمعاينة الموقع، والتأكد من سلامة المرافق ومسارات الصرف الصحي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

غلق ورشة لإعادة تدوير البلاستيك بدون ترخيص في بولاق الدكرور



كما شدد المحافظ على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد الورش المخالفة، حيث أمر بغلق وتشميع ورشة لإعادة تدوير البلاستيك في شارع ذكي سالم بحي بولاق الدكرور، بعد ثبوت عدم توفر اشتراطات السلامة البيئية والحماية المدنية. كما كلف رئيس الحي بقطع المرافق عن الورشة ومصادرة المعدات لمنع استمرار النشاط المخالف.

إزالة مخالفات بناء في شارع البحر الأعظم بجنوب الجيزة



وبحث محافظ الجيزة شكوى من سكان عقار في شارع البحر الأعظم، متضررين من قيام أحد الملاك بهدم حوائط داخل شقته دون الحصول على التراخيص، مما أثر على السلامة الإنشائية للعقار. وأكد المحافظ أن حي جنوب الجيزة نفذ قرار إزالة المخالفات، ووجه بمراقبة الموقع لمنع تكرار التعديات.

فحص التعديات على التنظيم في مركز ومدينة أبو النمرس

وناقش المحافظ شكوى بشأن قيام عقار بالتعدي على خط التنظيم بشارع الحمد خلف المساكن بمركز ومدينة أبو النمرس، واقتطاع مترين من عرض الشارع.

وكلف المحافظ لجنة هندسية برئاسة السكرتير العام المساعد بمراجعة التراخيص والمخطط التفصيلي للمنطقة، والتحقق من قانونية طلب التصالح المقدم من المخالف.

محافظ الجيزة يؤكد التزامه بخدمة المواطنين

وأعرب المواطنون عن شكرهم لمحافظ الجيزة على الاستجابة السريعة وحل مشكلاتهم بشكل مباشر، مؤكدين تقديرهم لجهود المحافظة في تطبيق القانون والحفاظ على سلامة المواطنين.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص محافظة الجيزة على التواصل المستمر مع المواطنين، والاستماع إلى شكاواهم، والعمل على إيجاد حلول سريعة وعادلة وفق القوانين المنظمة.

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