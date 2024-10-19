السبت 19 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

فرنسا تكشف موعد تسليم مقاتلات ميراج 2000 إلى أوكرانيا

مقاتلات ميراج 2000،
مقاتلات ميراج 2000، فيتو

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم السبت، إنه سيتم تسليم أول طائرة ميراج 2000 إلى أوكرانيا في بداية عام 2025.

 

تسليم مقاتلات ميراج 2000 إلى أوكرانيا 

وفي السياق ذاته أفادت وكالة فرانس برس نقلا عن السفارة الفرنسية لدى أوكرانيا، بأن وزير الخارجية الفرنسي أن بارو وصل إلى كييف في زيارة مقررة لبحث آخر المستجدات في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الفرنسي: "تتجلى مساعدتنا لأوكرانيا في نقاط محددة في قطاع الدفاع، نقدم المعدات العسكرية لأوكرانيا. كما أن فرنسا هي الدولة الأولى التي تقوم بتدريب لواء أوكراني كامل. سيتم تقديم أول طائرة ميراج 2000 إلى أوكرانيا في بداية العام المقبل".

ووفقا له، سيقوم الجانب الفرنسي بتدريب الطيارين الأوكرانيين على هذه الطائرات.

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فرنسا مقاتلات ميراج أوكرانيا

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