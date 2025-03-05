الأربعاء 05 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مسيحيون ومسلمون بالقومي للمرأة بسوهاج يجهزون وجبات إفطار لـ 230 صائما (صور)

مسيحيون ومسلمون بسوهاج
مسيحيون ومسلمون بسوهاج يجهزون وجبات إفطار

تواصل فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج اليوم الأربعاء لليوم الخامس على التوالى فى مبادرة " مطبخ المصرية.. بإيد بناتها بإنتاج ٢٣٠ وجبة إفطار يوميا لتوزيعها على  للأسر الأكثر احتياجا واليوم سوف يتم التوزيع بقرية العمايدة بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج وشارك فى عملية التجهيز والطهى عضوات فرع المجلس من المسيحيات والمسلمات في اعداد وتجهيز وجبات افطار صائم تحت عنوان مصر حلوة وكلنا أسرة واحدة

وقالت الدكتورة سحر وهبي مقررة فرع المجلس القومي للمراة بمحافظة سوهاج إن سيدات يقمن بتجهيز ٢٣٠ وجبة إفطار يوميا لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بقرية العمايدة بمركز المنشاة، التابعة لقرى حياة كريمة وأن توزيع وجبات إفطار ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى ينفذه المجلس القومى بالتعاون مع وزارة الأوقاف، ومؤسسة حياة كريمة، فى جميع محافظات الجمهورية.

 

وأضافت أن المجلس قام  بتوفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات بإستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ واعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات بالاضافة الى تقديم خدمة اطعام  الأسر الأكثر  إحتياجا  كأحد كمخرجات هذا التدريب حيث تلقت السيدات تدريبا على يد احد الطهاء الماهرين بالمحافظة للتعرف علي  طرق التخطيط واعداد وتجهيز الاغذية  والوجبات الجاهزة والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدةً في المطبخ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المجلس القومي للمرأة الوجبات الجاهزة توزيع وجبات إفطار قري حياة كريمة فرع المجلس القومي للمرأة مطبخ المصرية بإيد بناتها

مواد متعلقة

محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي للاستماع إلى شكاوى ومطالب المواطنين

جولة ميدانية لمحافظ سوهاج لمتابعة معارض أهلًا رمضان

توزيع 230 وجبة إفطار للأسر الأكثر احتياجا بقرية الخنانسة فى سوهاج
ads

الأكثر قراءة

بعد رفض ترامب للخطة المصرية، ساويرس يكشف سيناريو المرحلة القادمة بشأن غزة

الكهرباء تجدد تحذيراتها للموطنين تزامنا مع سوء الأحوال الجوية

رمضان في مصر يسحر العرب، كويتي: يارب سفر لأم الدنيا، وسعودي: تعيشي وتفرحي العالم

ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 5 مارس 2025

نتنياهو: وصلنا إلى قمة جبل الشيخ وغيرنا وجه الشرق الأوسط

محمد صلاح يحسم المواجهة، توقعات الذكاء الاصطناعي لمباراة باريس سان جيرمان وليفربول

عربية النواب: مصر حصلت على توافق عربي ودولي بشأن خطة إعمار غزة

ترتيب الدوري المصري قبل ختام المرحلة الأولى

منوعات

المزيد

رمضان في مصر يسحر العرب، كويتي: يارب سفر لأم الدنيا، وسعودي: تعيشي وتفرحي العالم

سيلينا جوميز تكشف عن أغاني ألبومها الجديد I Said I Love You First

مارفل تطرح أول حلقتين من مسلسل DAREDEVIL: BORN AGAIN

فوائد الصمغ العربي، كنز طبيعي للصحة والجمال

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 5-3-2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار السكر اليوم الأربعاء 5-3-2025 في الأسواق

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 5-3-2025

ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 5 مارس 2025

المزيد

انفوجراف

آسر ياسين يحرر وصل أمانة بمليون جنيه لـ دياب في الحلقة الرابعة من قلبي ومفتاحه (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من هو أول من قسم المصحف إلى أجزاء وما حكمه؟

الشيخ محمد الليثي، التحق بالإذاعة في ريعان شبابه وقرأ في كل المحافل العربية والدولية

ما حكم الصيام مع وجود مرض مزمن يتطلب أدوية بانتظام؟ الأزهر يحسم الجدل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية