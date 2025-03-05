مسيحيون ومسلمون بالقومي للمرأة بسوهاج يجهزون وجبات إفطار لـ 230 صائما (صور)

تواصل فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج اليوم الأربعاء لليوم الخامس على التوالى فى مبادرة " مطبخ المصرية.. بإيد بناتها بإنتاج ٢٣٠ وجبة إفطار يوميا لتوزيعها على للأسر الأكثر احتياجا واليوم سوف يتم التوزيع بقرية العمايدة بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج وشارك فى عملية التجهيز والطهى عضوات فرع المجلس من المسيحيات والمسلمات في اعداد وتجهيز وجبات افطار صائم تحت عنوان مصر حلوة وكلنا أسرة واحدة

وقالت الدكتورة سحر وهبي مقررة فرع المجلس القومي للمراة بمحافظة سوهاج إن سيدات يقمن بتجهيز ٢٣٠ وجبة إفطار يوميا لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بقرية العمايدة بمركز المنشاة، التابعة لقرى حياة كريمة وأن توزيع وجبات إفطار ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى ينفذه المجلس القومى بالتعاون مع وزارة الأوقاف، ومؤسسة حياة كريمة، فى جميع محافظات الجمهورية.

وأضافت أن المجلس قام بتوفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات بإستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ واعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات بالاضافة الى تقديم خدمة اطعام الأسر الأكثر إحتياجا كأحد كمخرجات هذا التدريب حيث تلقت السيدات تدريبا على يد احد الطهاء الماهرين بالمحافظة للتعرف علي طرق التخطيط واعداد وتجهيز الاغذية والوجبات الجاهزة والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدةً في المطبخ.

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