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١٥٠٠ وجبة إفطار للمرضى والعمال بمستشفى سوهاج الجامعي

افطار بمستشفى سوهاج
افطار بمستشفى سوهاج الجامعى، فيتو

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج انه يتم بالخيمة الرمضانية انه تم حفل إفطار، ما يزيد عن ١٥٠٠ وجبة لإطعام مرافقي المرضى والعمال بمستشفى سوهاج الجامعي حيث تشمل الوجبات المقدمة أرز، وخضار، ولحمة، أو فراخ يوميًا، مثمنًا ما يقوم به شباب المتطوعين وما تقدمه مبادرة رفقاء الخير من أعمال خيرية لخدمة المجتمع السوهاجي.

 

 

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب، الدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الدكتور سمير عبد المجيد مدير مستشفى الطوارئ، مديري المستشفيات الدكتور أحمد السعيد، الدكتور عمرو الشريف، الدكتور ياسر حشمت واللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب خلال الإفطار بمستشفى.

 

وأوضح النعمانى أن يشارك في الإفطار شباب المتطوعين، والذين يعملون بحب لتقديم أعمال الخير فى شهر رمضان المبارك، ويحملون على عاتقهم إعداد وتجهيز الوجبات، وتوزيعها للصائمين بالمستشفي الجامعي.

 

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