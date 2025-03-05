الإعدام لقاتل شقيقته بقنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي،المتهم بقتل شقيقته بمركز أبوتشت بالإعدام شنقًا بمحافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

وتعود أحداث القضية، إلى 30 يناير 2022، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم ع.ص.ع، 36 عاما، تهمة قتل شقيقته بطعنات، بسبب خلافات عائلية بينهم.

اعترافات شقيقها بالقتل

واعترفت المتهم بأنه تخلص منها بسبب كرهها له هي وأسرته، قائلا:" بتكرهني ومش بتديني فلوس"، وأنه يعاني من مرض الوسواس، وتم إحالة القضية التي حملت رقم 4665 لسنة 2022، جنح مركز أبوتشت، والمقيدة برقم 510 لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالإعدام شنقًا بعد أن حصلت على الإذن الشرعي من فضيلة المفتي.

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