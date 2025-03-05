فرحها في العيد، تفحم عفش عروس جراء حريق شقة بالمطرية (صور)

شهدت منطقة المسلة بالمطرية نشوب حريق بأحد الشقق السكنية بسبب ماس كهربائي، ونتج عنه تفحم عفش الشقة كاملا بما فيه من جهاز كامل لعروس هي ابنة مالك الشقة.

وحصلت فيتو على صور للحريق وتفحم عفش العروس، ومحاولات الأهالي من الجيران السيطرة على الحريق ومنع امتداده.

جانب من حريق العقار

وتواصلت فيتو مع “عادل.م” مالك الشقة الذي لم يستطع أن يوقف دموعه من شدة الفاجعة قائلا “ مش مهم أنا مش مهم شقتي وعفشي..عفش بنتي العروسة اللي كانت هتتجوز علي العيد راح بقالي ٤ سنين بجهزها واعمل جمعيات كله راح ”.

وسيطر الأهالي على الحريق وتم تحرير المحضر اللازم.

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