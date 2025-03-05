مناظرة جثة طفل توفي عقب سقوطه من علو تكشف أسباب الوفاة

كشفت مناظرة نيابة المطرية لجثة طفل لقي مصرعه عقب سقوطه من علو بدائرة قسم شرطة المطرية أن الجثة لذكر في العقد الثاني من العمر.



وأضافت المناظرة أنه عثر بجثة المتوفى على إصابات عبارة عن كسور متفرقة بالجسد والاضلاع فضلا عن نزيف خارجي.



وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بمصرع طفل يبلغ من العمر 12 سنة عقب سقوطه من أعلى عقار بدائرة قسم شرطة المطرية.



على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة طفل في العقد الثاني من العمر، يرتدي كامل ملابسه.

وبالفحص تبين إصابة الطفل المتوفي بكسور في أنحاء متفرقة من الجسم، وكسر بالجمجمة.



وبإجراء التحريات تبين أن الطفل أثناء وقوفه بشرفة شقته الكائنة بالطابق الرابع اختل توازنه وسقط أرضا ليلقى مصرعه في الحال.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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