في عيد ميلاده الـ39، 19 بطولة في جعبة الفهد الأسمر شيكابالا

يحتفل اليوم، 5 مارس، محمود عبد الرازق “شيكابالا”، نجم فريق الزمالك، بعيد ميلاده الـ39، حيث يُصادف هذا اليوم ذكرى ميلاده عام 1986.

شيكابالا، المعروف بلقب “الفهد الأسمر”، يعد أحد أبرز اللاعبين في تاريخ نادي الزمالك، ويعتبره الكثيرون رمزًا للمهارة والإبداع داخل الملعب، وله حضور جماهيري كبير بين جماهير الزمالك.

بدأ شيكابالا مسيرته الكروية مع نادي الزمالك في عام 2002، حيث قدم مستويات رائعة جعلته من اللاعبين الأكثر تأثيرًا في تاريخ النادي.

طوال مسيرته الطويلة مع الفريق الأبيض، نجح “الفهد الأسمر” في حصد العديد من البطولات المحلية والقارية، فحقق 5 بطولات دوري مع الزمالك في أعوام: 2003، 2004، 2021، 2022، كما أحرز 6 بطولات كأس مصر في سنوات: 2008، 2013، 2016، 2019، 2021. ولم تتوقف إنجازات شيكابالا عند حدود البطولات المحلية، بل فاز أيضًا ببطولة الكونفدرالية الإفريقية مرة واحدة في 2024، إلى جانب 3 بطولات كأس سوبر إفريقي أعوام: 2003، 2020، 2024. كما توج بكأس السوبر المحلي في 2020.

ولم يقتصر نجاح شيكابالا على الأندية فقط، بل أضاف إلى سجله الدولي مع منتخب مصر حيث فاز مع الفراعنة ببطولة كأس الأمم الإفريقية عام 2010، بالإضافة إلى تحقيق لقب كأس العالم العسكرية 2007 ودورة حوض وادي النيل 2011.

رغم هذه الإنجازات والبطولات التي حققها، يمر شيكابالا حاليًّا بظروف صعبة في الموسم الحالي.

حيث تعرض لعدة إصابات مؤخرًا، مما أثر على مشاركته مع الفريق، كما تعرض للاستبعاد من بعض المباريات في ظل التغييرات التي طرأت على الجهاز الفني للزمالك، ورغم هذه التحديات، لا يزال شيكابالا يطمح في العودة إلى مستواه المعهود والمساهمة في تتويج الزمالك بالبطولات في الموسم الحالي، إذ يسعى إلى أن تكون هذه السنة، التي قد تكون الأخيرة له مع الفريق، مليئة بالإنجازات والنجاحات.

وتظل جماهير الزمالك دائمًا في ظهر شيكابالا، حيث يعشقونه ويعتبرونه أحد أساطير الفريق الذين لا يُنسون، متمنين له المزيد من التألق في المباريات القادمة.

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