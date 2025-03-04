الثلاثاء 04 مارس 2025
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سياسة

مدحت بركات يطالب القادة العرب باتخاذ موقف حاسم ضد التهجير في القمة اليوم

مدحت بركات رئيس حزب
مدحت بركات رئيس حزب ابناء مصر

أصدر حزب أبناء مصر بيانا طالب فيه القادة العرب اتخاذ مواقف حاسمة فى قمتهم اليوم ضد التهجير والحصار الذى يمارسه العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطينى.

وقال البيان: في ظل الأحداث الأخيرة التي تشهدها الأرض المحتلة فإن حزب أبناء مصر يدين بشدة حصار أهلنا في غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

واكد حزب أبناء مصر بقيادة المهندس مدحت بركات في بيانه على ضرورة اتخاذ موقف تاريخي حاسم اليوم في القمة العربية لفرض الرؤية العربية ضد محاولات التهجير والضغط على المجتمع الدولى لضمان وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة، الذين يعانون من ظروف إنسانية صعبة نتيجة للحصار والاقتحامات المستمرة لمناطق عديدة بالضفة الغربية.

حزب أبناء مصر: منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة انتهاكًا صارخا للقانون الدولي الإنساني

وأكد الحزب أن منع دخول المساعدات الإنسانية يعد انتهاكًا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ويعتبر جريمة ضد الإنسانية.

وطالب القادة العرب في القمة العربية المنعقدة اليوم الى تحمل مسؤولياتهم لاجهاض المخطط الصهيوامريكى ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية. 

وعبر الحزب في بيانه عن ثقته الكاملة فى رؤية القادة العرب وقدرتهم  على المواجهة الجماعية بطرح رؤية عربية موحدة.

وطالب الحزب بضرورة إنهاء الحصار على غزة، وفتح المعابر بشكل دائم لضمان تدفق السلع والخدمات الأساسية.

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