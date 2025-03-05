حملات مكثفة على أماكن تداول الألعاب النارية في 7 مدن بسوهاج

شنت الوحدات المحلية للمراكز والمدن، والأحياء، والقرى بسوهاج حملات مكبرة على أماكن تداول الألعاب النارية، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين، ومباحث التموين، وشرطة المرافق، وحماية المستهلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج لمواجهة ظاهرة انتشار الألعاب النارية بالشوارع.

محافظ سوهاج يتابع جهود الوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية للقضاء على ظاهرة انتشار الألعاب النارية

ففي حي غرب سوهاج قامت الوحدة المحلية، بالتعاون مع التموين، ومباحث التموين، وحماية المستهلك بضبط ٢٥٠٠٠ قطعة ألعاب نارية ما بين ديناميت وصواريخ مختلفة الأحجام بمنطقة الشهيد، وميدان العارف بدائرة قسم أول سوهاج، وتم العرض على النيابة العامة.



حملات مكثفة على أماكن تداول الألعاب النارية والشماريخ وتحرير محاضر للمخالفين والإحالة للنيابة العامة

وفى حى شرق سوهاج قامت الوحدة المحلية بالتعاون مع قسم شرطة ثان بتحرير ١٣محضر، وضبط ومصادرة عدد ٩٨٠ علبة صواريخ وألعاب نارية مختلفة.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بشن حملات مكبرة على الأسواق ومحال لعب الأطفال بالتعاون مع التموين ومباحث التموين، وإدارة المتابعة، وأسفرت الحملات عن تحرير 11 محضر مفرقعات وألعاب نارية، كما تم ضبط عدد 181 قطعة من الصواريخ والديناميت المتنوع الأحجام والأشكال، مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

ضبط ومصادرة كميات كبيرة واستمرار الحملات بجميع مدن وقرى المحافظة

وفي مركز ومدينة طهطا، تم القيام بحملات مكثفة للمرور على المحلات وأماكن تداول الألعاب النارية، وتم تحرير 10 محاضر متنوعة وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، بحملات مكبرة على أماكن بيع الألعاب النارية والصواريخ، استهدفت مجلس قروي الخيام، وجاري تكثيف الحملات بالمدينة وبجميع المجالس القروية التابعة للحد من ظاهرة تداول الألعاب النارية، حرصا على سلامة المواطنين.

كما قامت ادارة تموين جرجا بالتعاون مع الوحدة المحلية، ومباحث التموين بحملات أسفرت عن تحرير عدد 7 محاضر جنح حيازة وعرض ألعاب نارية، وضبط عدد 4400 علبة ألعاب نارية مختلفة الأحجام.

وفي مركز ومدينة المنشاة تمكنت الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية من ضبط 6000 قطعة ألعاب نارية متنوعة، وتم تحرير 12 محضر وإحالة هذه المخالفات إلى النيابة المختصة.

وقد أصدر محافظ سوهاج توجيهات مشددة لجميع الجهات المعنية بالتصدي لظاهرة تداول المفرقعات والألعاب النارية لحماية الأطفال من خطورتها، وضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من المخاطر المرتبطة بتداولها، وتكثيف المرور الميداني، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

جدير بالذكر أن قانون العقوبات فرض عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك عاقبت حائز أو مستخدم أو مستورد أو مصنع هذه المواد بالسجن المؤبد أو السجن المشدد، كما صدر قرار بإدراج البارود الأسود داخل العقوبة، وحذر من الضبط بأي ألعاب نارية فإنها في النهاية تسبب الفزع وبعض الإصابات.

وستتوالى الحملات بجميع المدن والقرى لضبط حائزي وبائعي ومستعملي تلك الألعاب الخطرة، حفاظا على السكينة العامة وأرواح المواطنين.

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