الثلاثاء 04 مارس 2025
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محافظات

محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي للاستماع إلى شكاوى ومطالب المواطنين

اللقاء الجماهيري
اللقاء الجماهيري الأسبوعي لمحافظ سوهاج، فيتو

 عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اللقاء الجماهيري الأسبوعي، والذي يعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات ورؤساء الجهات التنفيذية بالمحافظة في إطار تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم .

 

شهد اللقاء توافد عدد كبير من المواطنين من مختلف المراكز والقرى، حيث تنوعت طلباتهم بين توفير فرص عمل في القطاع الخاص، وتلقي العلاج على نفقة الدولة، والحصول على مساعدات اجتماعية، ومعاشات "تكافل وكرامة"، إلى جانب طلبات تخص إقامة أكشاك، وتوفير وحدات سكنية، ودعم ذوي الإعاقة، فضلًا عن تسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء.

 

وأكد المحافظ التزام المحافظة بتلبية مطالب المواطنين بشكل فوري، مع إحالة بعض الحالات إلى الجهات المختصة للدراسة واتخاذ الإجراءات المناسبة، مشيرا إلى تكليف جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بعقد اللقاء الجماهيري  من كل أسبوع بشكل دوري بمقر وحداتهم المحلية لتلبية احتياجات المواطنين، مشيرا أن هذه اللقاءات تأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقتهم في الأجهزة التنفيذية، من خلال العمل الميداني وتوفير حلول سريعة وفعالة لمطالبهم.

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احتياجات المواطنين احتياجاتهم احتياجات المواطن الدكتور محمد عبد الهادى الخدمات المقدمة للمواطنين مختلف المراكز يوم الثلاثاء

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