عكاوي يتابع اللمسات النهائية لأعمال التطوير بمبنى رئاسة جامعة جنوب الوادي
أجرى الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي جولة تفقدية لمتابعة الخطوات النهائية من أعمال التطوير بالدور الأرضي بمبنى رئاسة الجامعة، والذى سيتم افتتاحه خلال شهر مارس الجارى.
جودة العملية التعليمية بقنا
أكد رئيس الجامعة أهمية توافر البنية التحتية المتكاملة والجاذبة لأنها من أساسيات جودة العملية التعليمية.
وأضاف أنه سيتم الانتهاء من تجميع ونقل الإدارات المركزية بمبنى رئاسة الجامعة بعد انتهاء أعمال التطوير.
جاء ذلك بحضور الدكتور عماد علي عميد كلية الحاسبات والمعلومات والدكتور حجاجى منصور المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة ولفيف من القيادات الإدارية بالجامعة.
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