ضبط 1183 عبوة ألعاب نارية في قنا

شنت الوحدات المحلية بالمراكز التسعة بمحافظة قنا، بالتنسيق مع مديرية التموين، حملة موسعة استهدفت ضبط تجار الألعاب النارية ومنع تداولها حفاظًا على سلامة المواطنين، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا.

الجهات الرقابية المختصة بقنا

وأسفرت الحملة عن ضبط 1183 عبوة من الألعاب النارية الممنوعة من التداول، وذلك بعد التفتيش على 149 محلًا بمختلف مراكز المحافظة، كما تم تحرير 17 محضرًا للمخالفين، وتم تحويلهم إلى النيابة العامة من خلال الجهات الرقابية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن جانبه أكد حسن القط وكيل وزارة التموين، أن هذه الحملات تأتي في إطار تكثيف الرقابة التموينية على مدار الساعة لضبط الأسواق، ومنع انتشار الألعاب النارية والمواد الخطرة التي قد تشكل تهديدًا على حياة المواطنين، وخاصة الأطفال، مشيرًا إلى استمرار التعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لضبط المخالفين ومنع تداول هذه المواد التي قد تؤدي إلى وقوع حوادث خطيرة.

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