في ذكرى ميلاده، فتح متحفي عبد الوهاب والآلآت الموسيقية مجانًا للجمهور

تواصل دار الأوبرا المصرية تنفيذ تقليدها السنوى الهادف إلى تعريف الأجيال الجديدة برموز وقامات الإبداع الموسيقي والفني، والذى يتمثل في فتح متحفي محمد عبد الوهاب والآلآت الموسيقية بمعهد الموسيقى العربية مجانًا للجمهور.

مواعيد فتح متحفى محمد عبد الوهاب والآلآت الموسيقية بمعهد الموسيقى العربية

ويفتح متحفي محمد عبد الوهاب والآلآت الموسيقية بمعهد الموسيقى العربية أبوابهم مجانا للجمهور، اعتبارًا من الأحد ٩مارس وحتى الخميس ١٣ مارس يوميًا من العاشرة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر وذلك ضمن الاحتفالات بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال والتي تحل الشهر الجاري وتشمل عدة فعاليات تقام على مسارح الأوبرا المختلفة منها حفل للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجي الذي يقدم في التاسعة والنصف مساء الجمعة 14 مارس على مسرح معهد الموسيقى العربية بمشاركة الفنانين أحمد عبد الكريم، ندى غالب، أحمد عصام، أجفان طه، آيات فاروق ويتضمن مختارات من المؤلفات الخالدة لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

متحف محمد عبد الوهاب

ويروى متحف محمد عبد الوهاب ملامح مشوار حياته من خلال عدة قاعات إحداها تحمل إسم (قاعة الذكريات) وتنقسم إلى جناحين؛ الأول يلقي الضوء على طفولته ونشأته وخطواته الأولى في عالم الموسيقى العربية والسينما المصرية وعلاقته بالكتاب والفنانين والجوائز والتكريمات التي حصل عليها، أما الجناح الثاني يضم عددًا من الغرف الخاصة بمنزله منها غرفة نومه ومكتبه الخاص ومجموعة من قطع الأثاث المفضلة لديه وبعض متعلقاته الشخصية التى أهدتها للأوبرا أرملته السيدة نهلة القدسي ، إلى جانب قاعة للسينما تضم كل الأفلام التى قام بتمثيلها وتعرض للزائرين على شاشات خاصة، بالإضافة إلى قاعة للإستماع والمشاهدة تضم مكتبة كاملة لأعماله من موسيقى وأغانى وألبومات صوره الخاصة ومع الشخصيات العامة والفنانين ويمكن للزائر تصفحها من خلال برنامج إلكتروني تم تنفيذه على شاشات تعمل بنظام اللمس.

متحف الآلات الموسيقية

أما متحف الآلات الموسيقية يشمل مجموعة من الآلات القديمة والتى تم العثور عليها أثناء ترميم المبنى وتم تجديدها بعناية وعرضها طبقًا لطبيعتها وتتنوع بين الوتريات وآلات النفخ والإيقاع وغيرها ويوجد بجوار كل منها لوحة إرشادية تشرح موجز عنها بالإضافة إلى جهاز يصدر صوتها ومنها آلآت نادرة مثل بيانو الثلاثة أرباع تون والمخصص للمعزوفات الشرقية، آلة الكوتو اليابانية وآلة السينتار الهندية وآلة السانتور وآلة المندولين المعدنية التى عزف عليها محمد عبد الوهاب فى أغنية عاشق الروح بفيلم غزل البنات.



والمعروف أن الاقاويل اختلفت حول عام ميلاد الموسيقار محمد عبد الوهاب، وقد أجمع معظم المؤرخون على أنه فى 13 مارس عام 1897 أما رحيله فكان فى 4 مايو 1991.

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