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رياضة

دون راحة، الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة مودرن سبورت

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يستأنف فريق الزمالك تدريباته عصر اليوم الأربعاء على ملعب النادي، وذلك بعد خوض مباراة إنبي التي أقيمت أمس في مسابقة الدوري الممتاز.

 ورغم الفوز الكبير الذي حققه الفريق على إنبي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد المقاولون العرب في إطار مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري، رفض الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو منح اللاعبين راحة.

قرر بيسيرو أن يستمر الفريق في التدريبات المكثفة استعدادًا للمباراة القادمة أمام فريق مودرن سبورت، والمقررة يوم الجمعة المقبل في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

ويعكس هذا القرار حرص الجهاز الفني على الحفاظ على مستوى الفريق الفني والبدني، خاصة مع أهمية المباراة في مشوار الزمالك نحو التتويج بالبطولة المحلية.

الفوز على إنبي  أعاد الثقة للاعبي الزمالك، وأدى إلى تحسين وضع الفريق في جدول الدوري، لكن التركيز الآن أصبح منصبًا على مواجهة مودرن سبورت التي تعد اختبارًا قويًا في كأس مصر.

ومن المنتظر أن يقوم بيسيرو بتقييم حالة اللاعبين البدنية والفنية بعد المباراة السابقة، لضمان جاهزية الجميع لخوض لقاء الكأس الهام.

ويأمل الجهاز الفني في استمرار الفريق في تقديم الأداء المتميز الذي ظهر عليه في مباراة إنبي، مع الاستفادة من الانتصار الأخير لتعزيز معنويات اللاعبين قبل دخول أجواء البطولة الأهم.

يعتبر لقاء مودرن سبورت فرصة جديدة للزمالك للظهور بقوة ومواصلة مشواره نحو تحقيق البطولات هذا الموسم خاصة بعد الفوز علي انبي بالأمس.

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بيسيرو البرتغالي جوزيه بيسيرو بيسيرو أن يستمر الفريق أنبي فريق مودرن سبورت

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