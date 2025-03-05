فحص طبي لحسم موقف ثنائي الزمالك من مواجهة مودرن سبورت

يخضع محمود جهاد لاعب وسط فريق الزمالك، وأحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق، اليوم لفحصًا طبيًا مؤخرًا للاطمئنان على إصابتهما وحسم مشاركتهما في المباراة القادمة للفريق أمام مودرن سبورت يوم الجمعة المقبل في دور الـ 16 من كأس مصر.

تأتي هذه الفحوصات بعد غياب اللاعبين عن المباريات الماضية بسبب الإصابات التي لحقت بهما في الفترة الأخيرة.

كان محمود جهاد قد تعرض لإصابة عضلية أبعدته عن المشاركة في المباريات الأخيرة، حيث غاب عن لقاءات الفريق في الدوري والكأس، بينما كان أحمد فتوح يعاني من إصابة في العضلة الضامة، وهو ما منعه من التواجد مع الفريق في المباريات الماضية.

ومع عودة الفريق لخوض منافسات كأس مصر، يتطلع الجهاز الفني للزمالك إلى استعادة جهود اللاعبين في هذه المباراة الحاسمة.

وأكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعبين خلال الفترات الماضية أنهما في مرحلة التعافي الأخيرة من إصاباتهما، وأبدت التقارير الطبية تفاؤلًا بشأن إمكانية مشاركتهما في مباراة مودرن سبورت القادمة.

ينتظر الجهاز الفني الفحص الطبي اليوم الأخير للثنائي كي يتم تحديد مدى جاهزيته بشكل نهائي بعد خضوعه لجلسات علاجية مكثفة خلال الأيام المقبلة، مع متابعة حالة اللاعبين عن كثب قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الدفع بهما في اللقاء.

يذكر أن عودة محمود جهاد وأحمد فتوح تمثل إضافة كبيرة للزمالك في اللقاء المرتقب، خاصة أن كلًا منهما يُعتبر من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الفريق في خط الوسط والدفاع، ويسعى المدرب إلى استغلال هذه العودة بشكل جيد لتحقيق الفوز في المباراة والحفاظ على آمال الفريق في التتويج بكأس مصر هذا الموسم.

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