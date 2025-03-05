مطالب سويسرية بسجن بلاتر وبلاتيني، تعرف على التفاصيل

طالب المدعون السويسريون بسجن سيب بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وميشال بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، لمدة عام و8 أشهر مع وقف التنفيذ.

مطالب بسجن بلاتيني وبلاتر

وبحسب التقارير الصحفية أن الطلب يأتي بعد توجيه الاتهام بالاحتيال في قضية مدفوعات بقيمة مليوني فرنك سويسري حصل عليها بلاتيني من الفيفا.

وتعود القضية إلى عامي 2010 و2011، حيث زعم بلاتر وبلاتيني أن الفيفا كان مدينًا لبلاتيني مقابل خدمات استشارية قدمها للفيفا بين عامي 1998 و2002. ومع ذلك، تعتبر النيابة السويسرية أن هذه المدفوعات غير قانونية وستستأنف الحكم السابق الذي برأهما.

كان بلاتر وبلاتيني قد تم تبرئتهما في عام 2022، ولكن النيابة العامة الاتحادية استأنفت الحكم، مما أدى إلى إعادة فتح القضية ومن المتوقع أن يصدر القرار النهائي في 25 مارس الجاري.

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