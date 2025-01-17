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رياضة

الحساب الرسمي لـ "فيفا" يستعرض صورا لكأس العالم للأندية (صور)

كأس العالم للأندية،
كأس العالم للأندية، فيتو

استعرض الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا” عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عدة صور كأس العالم للأندية حيث من المقرر أن تقام البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية. 

ويشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد في يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية، بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا.  

ونشر حساب الفيفا عدة صور للكأس عبر جولة رسمية في نيونيوك وكتب عليها “  تبدأ الكأس رحلتها العالمية التي تستغرق خمسة أشهر حول العالم، حيث تزور المدن الرئيسية لجميع الأندية المتنافسة الـ 32”. 

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

الجولة الأولى: الأهلي وإنتر ميامي يوم 14 يونيو، الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي «4 فجرًا يوم 15 يونيو بتوقيت القاهرة»، على أرضية ستاد هارد روك في ميامي.

الجولة الثانية: الأهلي وبالميراس يوم 19 يونيو، الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي «8 مساءً يوم 19 يونيو بتوقيت القاهرة»، على أرضية ملعب ميت لايف في نيويورك.

الجولة الثالثة: الأهلي وبورتو يوم 23 يونيو، الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي «5 فجرًا يوم 24 يونيو بتوقيت القاهرة»، على أرضية ملعب ميت لايف في نيويورك.

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