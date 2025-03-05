رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش إنشاء مركز التحصيل الإلكتروني

عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعه جنوب الوادي اجتماعا لمناقشة إنشاء مركز التحصيل الإلكتروني بالجامعة وذلك بهدف التيسير على طلاب الجامعة ومنسوبيها لإنجاز معاملاتهم الجامعية بطريقة سهلة وفعالة حفاظا على وقتهم وجهدهم ومنع التكدس على مكاتب التحصيل.



جاء ذلك بحضور الدكتور عماد علي عميد كلية الحاسبات والمعلومات والدكتورة جمانة داود يوسف المستشار الهندسى للجامعة ولفيف من القيادات الإدارية.

المصروفات الدراسية بجامعة جنوب الوادي

وأكد رئيس الجامعة أن مركز التحصيل الالكتروني سيضم ١٢ منفذا لتحصيل المصروفات الدراسية بالإضافة إلى ٣ منافذ خاصة لذوي الإعاقة والمشتريات مما يتيح سرعة إنجاز دفع المصروفات الدراسية فى جميع اوقات العام الدراسى من خلال هذا النظام الإلكتروني.

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