الأربعاء 05 مارس 2025
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تحرير ٦ محاضر بسبب الألعاب النارية في حملة تموينية في قنا

حملة بقنا، فيتو
حملة بقنا، فيتو

شنت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة،غرب مدينة قنا، وبالتنسيق مع إدارة تموين نقادة حملة تموينية على المحلات التجارية للتفتيش على الألعاب النارية حيث تم ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية وتم تحرير ٦ محاضر بذلك.

 

حملة تموينية بنقادة على الألعاب النارية

وكانت الحملة التموينية على المحلات التجارية للتفتيش على الألعاب النارية
برئاسة ياسر حمادي رئيس المركز وأحمد سلمى نائب رئيس المركز وأحمد قصد الله مدير إدارة المتابعة بالوحدة وأحمد عبد النبي مفتش إدارة تموين نقادة.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجيها، كما تم التنبيه على التجار والمحلات بعدم تداول الألعاب النارية والمفرقعات وذلك حفاظًا على الاستقرار وعدم تعرض المارة من السيدات والأطفال لخطورة تلك الألعاب ومنع ترويجها وبيعها للأطفال.

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قنا مدينة قنا مدينة نقادة نقادة الالعاب النارية

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