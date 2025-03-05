رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش إضافة تقنية التعرف على الوجه للبوابات الإلكترونية (صور)

ناقش الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى إضافة تقنية التعرف على الوجه للبوابات الإلكترونية بالجامعة وأعمال الامتحانات والمدن الجامعية وذلك للتحقق من هوية المترددين على الجامعة.



جاء ذلك خلال اجتماع حضره الدكتور عماد علي عميد كلية الحاسبات والمعلومات ومهندسي مركز المعلومات ولفيف من القيادات الإدارية بالجامعة.

وأكد رئيس الجامعة خلال الاجتماع أن استخدام تقنية التعرف على الوجه

تساعد في توفير الوقت والجهد في عمليات التحقق من هويه المترددين على الجامعة بفضل هذه التقنية الحديثة بدون الحاجة إلى إجراءات معقدة للتحقق من شخصية منسوبي الجامعة.

ويأتى ذلك في إطار تعزيز قدرات الأمن الجامعي وتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة لمنسوبي الجامعة.

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