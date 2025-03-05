بعد شكوى الأهالي، حملة ليلية تستهدف تجار الألعاب النارية في قنا (صور)

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى برئاسة تاج جلال أبو سداح ، حملة مكبرة استهدفت تجار الألعاب النارية، أسفرت عن ضبط كميات من الصواريخ والألعاب النارية لترويجها على الأطفال بمدينة نجع حمادى،وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا.

وقال رئيس المركز إنه تم شن حملة مكبرة تستهدف محلات بيع الألعاب النارية والصواريخ بعد أن تلقت الوحدة المحلية عددا من الشكاوى من الأهالي تفيد بتضررهم من محلات بيع الالعاب النارية، مشددًا على عرض أصحاب المحال على الجهات المختصة ومصادرة المضبوطات.

سرعة التفاعل والإبلاغ عن محال بيع الالعاب

وناشدت الوحدة المحلية، المواطنين سرعة التفاعل والابلاغ عن المحال التى تقوم بترويج،وبيع الالعاب النارية وأماكن تواجدها في إطار خطة لحماية المواطنين ومكافحة الظواهر السلبية التي تهدد سلامة المواطنين من خلال رسائل الصفحة الرسمية أو تقديم شكوى لرئيس الوحدة المحلية.



كما أكد أبو سداح أنه سوف يتم الضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه استخدام هذه الألعاب التى تسبب الذعر بين المواطنين وسوف يتم التصدي لهم بحزم وأن الحملات مستمرة صباحا ومساء للقضاء على هذه الآفة.

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