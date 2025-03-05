عيد عبد الملك: الأهلي في احتياج إلى بنتايج وزيزو وهذه الطريقة الوحيد لفوز الزمالك بالدوري

أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، أن المغربي محمود بنتايج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، أفضل ظهير أيسر في الدوري المصري.

وقال عبد الملك، في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك يحتاج للفوز في جميع مبارياته والفوز على الأهلي وبيراميدز من أجل التتويج بالدوري المصري".

تحسن أداء الزمالك مع بيسيرو

وتابع:" أعتقد أنه في حال رغبة الزمالك في الفوز باللقب هو قادر، وأداء الزمالك تحسن مع بيسيرو، وأصبح هناك التزام وهناك روح بين اللاعبين والفريق يتعادل رغم تأخره".

وأضاف:" الزمالك احتسبت له ضربة جزاء في مباراة إنبي، بسبب ابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري المصري".

أحمد عيد عبد الملك، فيتو

بنتايج أفضل ظهير أيسر في الدوري المصري

وأكمل:" صلاح مصدق، لاعب سريع وذكي وفرق في أداء الزمالك في خط الدفاع، وبنتايج أفضل ظهير أيسر في الدوري المصري وبفارق كبير عن أقرب منافسيه".

وقال ضاحكًا: " الأهلي يحتاج إلى محمود بنتايج في الجبهة اليسرى، وأحمد مصطفى زيزو، في الجناح الأيمن".

الزمالك استفاد من عبدالله السعيد

وأردف: "الزمالك استفاد من عبد الله السعيد، بعد تعثر انتقاله للفريق أثناء وجوده في الأهلي، بعد الحصول على الشرط الجزائي، وهو أكثر لاعب دخل فلوس للزمالك بعد محمود كهربا".

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