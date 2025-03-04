مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل معاوية

مسلسل معاوية الحلقة 4، تذاع في تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 4 مارس الجاري، الحلقة الرابعة من مسلسل "معاوية" والذي يتناول حياة وسيرة الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ويعرض ضمن موسم دراما رمضان الجاري.

مسلسل معاوية الحلقة 4

وتعرض الحلقة الرابعة من مسلسل معاوية عبر منصة شاهد في تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء.

أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل معاوية

وكانت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل معاوية شهدت تكليف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) "معاوية" بفتح قيسارية التي فشل في فتحها المسلمون في وقت سابق، ليحاصرها معاوية لكي يستطيع السيطرة عليها.

وضمن الأحداث، يتسلم عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) مفاتيح بيت المقدس ويعقد عهدًا مع أهلها يدونه "معاوية بن أبي سفيان" ويكون شاهدًا عليه كل من عمرو بن العاص، وخالد بن الوليد، ومعاوية بن أبي سفيان، وعبد الرحمن بن عوف (رضي الله عنهم).

مسلسل معاوية

ويتناول المسلسل قصة حياة ومسيرة الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، منذ نشأته بمكة مرورا باعتناقه الإسلام، واختيار النبي محمد صلي الله عليه وسلم له ليكون أحد كتاب الوحي، ثم اختياره لولاية الشام في عهد الخلفاء الراشدين.

ثم أحداث الفتنة الكبرى وما تلاها، حتى تولية خلافة المسلمين وتأسيسه للدولة الأموية ليصبح أول ملك في الإسلام، واستمرت دولته من بعده لعقود طويلة، وامتدت من الشرق وحتى الأندلس بأوروبا.

أبطال مسلسل معاوية

ومسلسل “معاوية” من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، إخراج طارق العريان، والعمل بطولة نخبة من نجوم الوطن العربي ومنهم: لجين إسماعيل، إياد نصار، سهير بن عمارة، عائشة بن أحمد، جميلة الشيحي، وائل شرف، يزن خليل، أسماء جلال، سوسن بدر، أيمن زيدان، وغيرهم.

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