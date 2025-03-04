التشكيل الرسمي لمباراة زد والإسماعيلي في الدوري

أعلن فريقا زد إف سي والإسماعيلي عن تشكيل فريقهما للمباراة المقرر أن تجمع بينهم مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

يستضيف فريق زد إف سي، نظيره الإسماعيلى، اليوم الثلاثاء بستاد القاهرة ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري.

تشكيل زد أمام الإسماعيلي

تشكيل الإسماعيلي أمام زد

موعد مباراة زد والاسماعيلي

وتقام مباراة زد أمام الإسماعيلي في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء.

ونجح زد إف سي في آخر مبارياته في تحقيق التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام الزمالك في لقاء قوي بين الفريقين.

وفي المقابل، يخوض الإسماعيلى اللقاء بمعنويات منخفضة بعد خسارته الأخيرة على ملعبه أمام فاركو بهدفين نظيفين جمدت رصيده عند 13 نقطة في المركز السادس عشر.

موقف الفريقين بجدول ترتيب الدوري



ويحتل زد إف سي بقيادة مجدي عبد العاطي المركز العاشر في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 20 نقطة من أربعة انتصارات و8 تعادلات وأربع هزائم وجمع ست نقاط من المباريات الخمس الأخيرة بالفوز على غزل المحلة والتعادل مع البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا والزمالك والهزيمة أمام طلائع الجيش.

بينما يكون الإسماعيلي المركز السادس عشر في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 13 نقطة من ثلاثة انتصارات وأربعة تعادلات وتسع هزائم.

وجمع الإسماعيلي نقطة واحدة فقط بالتعادل مع المصري والهزيمة أمام الاتحاد السكندري وطلائع الجيش والزمالك والجونة والأهلي وفاركو ولا بديل أمامه سوى الفوز والوصول للنقطة 16 ليبقي متفوقا على إنبي ومودرن سبورت قبل انطلاق دورة تحديد الفريقين الهابطين لدوري المحترفين.

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