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رياضة

دوري أبطال أوروبا، أرسنال يتقدم 3-1 على آيندهوفن في الشوط الأول

أرسنال الانجليزي،
أرسنال الانجليزي، فيتو

دوري أبطال أوروبا، إنتهى الشوط الأول من مباراة آيندهوفن الهولندي أمام نظيره أرسنال الإنجليزي، بتقدم المدفعجية بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ستاد فيليبس، في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

سجل ثلاثية أرسنال كل من يوريان تيمبير في الدقيقة 18 وإيثان نوانيري في الدقيقة 21' وميكيل مورينو في الدقيقة 31.

فيما سجل نوا لانج هدف تضييق الفارق لصالح آيندهوفن في الدقيقة 43. 

أعلن ميكيل ارتيتا، المدير الفني لأرسنال، تشكيل المدفعجية لمباراة ايندهوفن، على ستاد فيليبس، في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة في دور الثمانية أمام الفائز من دربي ريال مدريد وأتليتكو مدريد.

 

تشكيل أرسنال أمام ايندهوفن

وجاء تشكيل أرسنال على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: يوريان تيمبر - وليام ساليبا - جابرييل - ميلز لويس سكيلي

الوسط: توماس بارتي - ديكلان رايس - مارتن أوديجارد

الهجوم: إثيان نوانيري - ليناردو تروسار - ميكيل ميرينو

وعلى مقاعد البدلاء: نوربرتو نيتو - تومي سيتفورد - بن وايت - جاكوب كيفيور - أوليكساندر زينشينكو -- كيران تيرني - ريكاردو كالافيوري - جورجينيو - رحيم ستيرلينج - ناثان باتلر أويديجي - إسماعيل كابيا.

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تشكيل ايندهوفن أمام أرسنال

حراسة المرمى: والتر بينيتز

الدفاع: ريتشارد ليدزما - ريان فلامنجو - أوليفر بوسكاجليا - تيريل مالاسيا

الوسط: إسماعيل سايبيري - جيردي شوتن - جوس تيل - إيفان بيريشيتش

الهجوم: لوك دي يونج - نوا لانج

 

طموحات أرسنال وأيندهوفن

يدخل أرسنال المواجهة وعينه على الفوز أو على الأقل التعادل خارج الديار، من أجل تسهيل مهمة الإياب على ملعبه، واقتناص بطاقة التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

على الجانب الآخر، يسعى آيندهوفن لاستكمال نتائجه الإيجابية في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، والفوز على المدفعجية لتسهيل مهمة العودة.

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