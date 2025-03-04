الأربعاء 05 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مدحت العدل يكشف تفاصيل أول مسرحية عن أم كلثوم (فيديو وصور)

جانب من المؤتمر،
جانب من المؤتمر، فيتو

كشف السيناريست مدحت العدل عن تفاصيل مسرحية  "أم كلثوم.. دايبين في صوت الست"، وذلك من خلال مؤتمر صحفي في أحد الفنادق الكبرى.

 

وقال مدحت العدل من خلال المؤتمر:" ان مسرحية ام كلثوم ستعرض خلال شهر سبتمبر المقبل، وهي أول مسرحية غنائية  تروي حكايات كثيرة في حياة "الست " ، مشيرا إلي أن هذه التجربة أول تجربة إنتاجية له.

 

و أضاف مدحت العدل:" أنه  يستعد الفترة المقبلة، لعمل تحضيرات واختبارت لثلاثة شخصيات ستقدم أم كلثوم في أكثر من مرحلة عمرية.

 

ذكاء أم كلثوم

 

وتابع:" أم كلثوم كانت سيدة زكية وخفيفة  الظل وكانت تتميز بالقيمة والولاء والأخلاص للوطن  وأنا بقالي ٥ أشهر اقرأ عن  كل ما يخص حياة ألست   وهنقدم مسرحية  لمدة ساعتين منذ ولادتها وحتي يوم وفاتها وهنعرض المسرحية في لندن وباريس.

 

 

 

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