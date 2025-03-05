الأربعاء 05 مارس 2025
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اقتصاد

3 خدمات غير مالية يقدمها تطبيق إنستاباي

إنستاباي، فيتو
إنستاباي، فيتو

حدد مسؤولو تطبيق إنستاباي عدة خدمات ضمن قائمة المعاملات غير المالية التي تتم إتاحتها عبر تطبيق إنستاباي.

وتشمل الخدمات غير المالية في تطبيق إنستاباي ما يلي:

أ-الاستعلام عن الرصيد.

ب- كشف الحساب المختصر.

ج- تعيين رقم سري (IPN PIN) لكل حساب مصرفي مسجل.

وفي مارس من العام 2022 أعلن البنك المركزي المصري، الإطلاق الرسمي للمنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستاباي InstaPay"" لعملاء القطاع المصرفي.

تطبيق إنستاباي 

وجاء ذلك بما يتيح إجراء المعاملات المالية إلكترونيًّا بشكل لحظي، وهذا في إطار تنفيذ إستراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمي، واستمرارًا لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في التطور الرقمي.

وتتزايد حاليا وباستمرار أعداد البنوك المشتركة في تقديم خدمة إنستاباي وتضم القائمة الكثير من البنوك

تقدم شبكة المدفوعات اللحظية “إنستاباي” التي تم إقرار العمل بها في العديد من البنوك خدمات عديدة.

وتشمل قائمة الخدمات المصرفية المتاح تقديمها من خلال البنوك لعملائها عبر استخدام شبكة المدفوعات اللحظية ما يلي: 

1- تسجيل العملاء من خلال تطبيقات مقدمي خدمات الدفع 

وتشمل ما يلي..

أ- إنشاء عنوان دفع لحظي لكل حساب (Instant Payment Address - IPA).

ب- ربط رقم الهاتف المحمول  بعنوان الدفع اللحظي (Mobile Number)

.(Mapped to IPA

 

ج- تفعيل الحسابات على شبكة المدفوعات اللحظية وتعيين الرقم السري للحساب

2- المعاملات المالية

أ- تحويل الأموال

ب-عمليات الشراء

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