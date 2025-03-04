بدرية طلبة تنهار بالبكاء: مش بنام ورافضة وفاة جوزي وبيقولوا إني قتلته

عبرت الفنانة بدرية طلبة، عن استيائها الشديد من التعليقات المسيئة على السوشيال ميديا التي اتهمتها بقتل زوجها عقب إعلان وفاته، قائلة: "معرفش اللي كتبت تعليق تقول أني قتلت جوزي وسافرت جابت الجرأة دي منين، والمحامي حلف مش هيسبها لأن التعليق كان جزم بالقتل وليس سؤال".

مسرحية فرنسا ووفاة زوج بدرية طلبة

وأوضحت بدرية طلبة، خلال حوارها ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أنها قبل وفاته بوقت قليل باركت له لأنه كان معمول له مهرجان باسمه في الإسكندرية، مضيفة: "كنت سايباه كويس وكنت في فرنسا بعمل مسرحية وقبلها طلعت عملت عمرة وهو متابعنا وكان كويس".

بكاء بدرية طلبة

وانهارت بدرية طلبة في البكاء قائلة: "ربنا وحده وكيلي وأنا مش بنام وأنا لحد دلوقتي رافضة أنه توفى والناس ظالمة أوي ووحشة أوي، والناس طلقتنا وجوزتنا وبيقولوا سابته وهو عيان ومن الكلام ده خلوني راجعت الكاميرات بتاعتي ممكن اكون سيبته تعبان ولقيته زي الفل"، ووجهت حديثها لمنتقديها: "أنتم هتكونوا أحن عليه مني ولو أنا طلقته في بنا عشرة هحزن عليه وبنتي الكبيرة اللي كانت هنا والأحفاد عرفوا من المدرسة وانهاروا".

مزاعم تورط بدرية طلبة في قتل زوجها

وتابعت: "إزاي تيجوا على واحدة عايشة معاه أكثر من 30 سنة ويقولوا إني قتلته وأنا ملحقتش ادفنه وده اللي وجعني وقلت لهم صوروا فقالوا لي لا حرام وكنت عايزة اطبطب عليه ومحدش عارف كواليس حياتنا وأنا قررت دلوقتي إني اضايق اللي ضايقوني والناس دي بيضيقوني وجوزي كان عايز يموت وهما أخدوا منه المسرح وكان في مشاكل بينه وبين المكان اللي مأجر المكان وحصل مشاكل فمشي وساب كل حاجة".

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