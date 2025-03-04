الثلاثاء 04 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الذهب فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

أسعار الذهب اليوم، شهدت أسعار الذهب استقرارا بختام حركة تعاملات اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025، وفق آخر تحديث بالأسواق ومحال الصاغة.

أسعار الذهب عيار 24 

 وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4714 جنيهًا “بيع“.

أسعار الذهب اليوم، فيتو
أسعار الذهب اليوم، فيتو

أسعار الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4120 جنيهًا ”بيع". 

أسعار الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3530 جنيها “بيع”.

سعر الجنيه الذهب اليوم

 وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 33000جنيهًا. 

الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار

 ويعد الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا، ومن هذه المميزات الآتي:

  • الاستثمار فى المعدن الأصفر وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  • الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.
الذهب - فيتو 
اسعار الذهب - فيتو 

معدن الثراء، ماذا تعرف عن الذهب؟  

وعرف الذهب بمعدن الثراء والمال، وهو عنصر كيميائي برمز Au بسبب اسمه في اللغة اللاتينية Aurum ويستخدم الذهب اليوم في عدة مجالات شخصية، تجارية، وصناعية، كما أنه يتواجد في الطبيعة في عدة أماكن منها داخل الصخور أو في قاع الأنهار.

استخدام الذهب على مر العصور 

وتم استخدام الذهب في عدة مجالات منذ زمن طويل حيث كان يستخدم في صنع توابيت الملوك في عصور مختلفة على مر التاريخ كونه أحد رموز القوة والثراء، كما تم استخدامه في تزيين المقابر الملكية وتعزيز القيمة الرمزية للملوك والملكات، بالإضافة لاستخدامه في مصر القديمة في صناعة الأقنعة والمجوهرات المقدسة التي كانت ترافق الملوك في حياتهم الآخرة، وتعتبر جزءًا أساسيًّا من معتقداتهم حول الحياة بعد الموت.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أدوات الاستثمار اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب عيار 21 أسعار الذهب اسعار الذهب عيار 24 اسعار الذهب عيار 18 الإستثمار في الذهب الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار الجنيه الذهب اليوم الجنيه الذهب الذهب عيار 18 الذهب عيار 21

مواد متعلقة

تراجع مفاجئ للدولار بالبنوك المصرية في ختام تعاملات الثلاثاء

تراجع حذر لأسعار الذهب بمنتصف التعاملات، وهذا العيار يسجل 4714 جنيهًا

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025

جنون الملاذ الآمن، ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب

سعر الدولار في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025

أسعار الذهب تشتعل صباح اليوم الثلاثاء، وهذا العيار يسجل 4720 جنيهًا

ارتفاع كبير لـ سعر جرام الذهب في الصاغة مساء الإثنين 3 مارس 2025

سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الإثنين
ads

الأكثر قراءة

رعدية على هذه المناطق، خريطة سقوط الأمطار غدا الأربعاء

زيلينسكي فى منشور الاعتذار لترامب: أسف ومستعد للسلام وتوقيع صفقة المعادن بدون شروط

طارق لطفي: أدمنت الشيشة وحملة الهجوم على أحمد السقا كانت ممنهجة

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025، وتفاصيل الزيادة الجديدة في المرتبات

السيسي يعلن اعتماد خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة

أول تعليق من حماس على اعتماد خطة إعمار غزة بالقمة العربية في القاهرة

عبد الله السعيد يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمى إنبي

محمد رمضان يفاجئ طفل صينية الفول بهدية ثمينة (فيديو)

منوعات

المزيد

لوحة مسروقة تظهر في هولندا بعد 50 عامًا، ما القصة؟

لديه 16 زوجة و104 أولاد و144 حفيدا، قصة تنزاني كون قرية صغيرة من عائلته (فيديو)

الصحافة البريطانية تهاجم ميجان ماركل بعد إطلاق برنامجها

مصرع شخص وإصابة آخرين جراء فيضانات في إسبانيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء 4/3/2025

تعرف على أسعار السكر اليوم الثلاثاء 4-3-2025

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بينهم 3 دول خليجية.. القادة الغائبون عن القمة العربية الطارئة بالقاهرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون، القاسم بن محمد فقيه المدينة المنورة

حكم وضع الكريمات لترطيب البشرة والزيت للشعر أثناء الصيام

أمين مجمع البحوث الإسلامية يدعو إلى استثمار شهر رمضان في تصفية القلوب

المزيد
الجريدة الرسمية