إصابة شاب سقط عليه جزء من بلكونة الطابق الثاني في العمرانية

أصيب شاب سقطت عليه جزء من بلكونة بالطابق الثانى بأحد العقارات السكنية بشارع مجمع المدارس فى منطقة العمرانية.

انهيار جزء من بلكونه شقة العمرانية

تلقى قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الأهالي يفيد بانهيار جزئي بأحد العقارات السكنية بشارع مجمع المدارس بدائرة قسم شرطة العمرانية، وانتقل رجال رجال الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين إصابة شاب سقط عليه جزء من بلكونة بالطابق الثاني بعقار مكون من 5 طوابق، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأخلى رجال الأمن الشقة من السكان، وتم انتداب لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للمعاينة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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