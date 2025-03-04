الثلاثاء 04 مارس 2025
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أخبار مصر

شاهد المراحل النهائية لمحطات مشروع مونوريل شرق النيل

مشروع مونوريل شرق
مشروع مونوريل شرق النيل، فيتو
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نشرت وزارة النقل تقريرا عن الموقف التنفيذى لمحطات مونوريل شرق النيل، والذى يمتد من محطة الإستاد بمدينة نصر وحتى مركز السيطرة والتحكم لمشروع المونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة  بطول 56.5 كم، ويشتمل على 22 محطة، ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب)

يبلغ الطول الإجمالى لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل)  100 كم بعدد 35 محطة، ويتكون قطار المونوريل ‏من عدد 4 عربات، ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.

يساهم مونوريل شرق القاهرة في ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقًا ‏‏(القاهرة الجديدة - ‏العاصمة الإدارية)، وكذلك المساهمة في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة ‏الاستاد بمدينة نص،ر ومع القطار الكهربائي الخفيف LRT بمحطة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة

المونوريل الذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة يمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الإختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلًا من السيارات الخاصة لتقليل إستهلاك الوقود والمحروقات.‏حيث يتم تشغيله بالطاقة الكهربائية (صديق للبيئة)  

المونوريل يتم تنفيذه  بالأماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الأخرى ويتميز  بإمكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة، والتي لها انحناءات أفقية كبيرة، ولا يحتاج إلي تعديلات كثيرة في المرافق،ويتميز المونوريل بتنفيذه على مسار علوي بالجزيرة الوسطى بالشوارع التي يمر بها، ولا يشغل أي أجزاء من الشارع، الأمر الذي يعني عدم تأثر حركة المرور بهذه الشوارع.

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إقليم القاهرة الكبرى القطار الكهربائي الخفيف العاصمة الإداري السيارات الخاصة الخط الثالث للمترو مونوريل شرق النيل
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