وزارة النقل تستعين بـ "الذكاء الاصطناعي" لتطوير السكك الحديدية.. تدشين منظومة شاملة لرقابة القطارات.. وبرامج جديدة لتفادي الحوادث

مرت خطط تطوير الهيئة القومية للسكك الحديد بالعديد من المراحل بداية من تطويرالهيكل المالى والادارى للسكك الحديد ووصولا الى أخر صيحة وهى التطوير عبر الذكاء الاصنطناعى.

خطط التطوير عبر الذكاء الاصطناعى

خلال الساعات الماضية بدأت الهيئة القومية للسكك الحديد مرحة جديدة من تلقى عروض لاستخدام برامج الذكاء الاصطناعى فى تطوير السكك الحديد، من خلال وضع بيانات الرحلات على برامج الذكاء والتى تشمل سرعة القطار وخط السير واستخدام القمر الصناعى بالاضافة إلى كافة البيانات المتاحة، الامر الذى يتيح إمكانية المراقبة عن بعد للسكك الحديد ورؤية حركة القطارات من خلال ما يشبة غرفة التحكم المركزى.

على صعيد آخر تلقت السكك الحديد العرض الاول في مجال أنظمة السكك الحديدية، لمشروع منع حوادث القطارات باستخدام الذكاء الاصطناعي، من خلال مشروع تجريبي سيتم خلاله تجهيز القطارات بأحدث تقنيات الاستشعارنسعى لتنفيذ هذا المشروع في مصر بالتعاون مع شريك محلي.

استعرضت الهيئة القومية للسكك الحديدية أعمال التطوير الشامل التي شهدها المرفق خلال الفترة الأخيرة، وذلك من أجل تقديم خدمة أفضل للركاب ونشرت الهيئة تقريرا مصورا عن التطوير على مستوى منظومة الإشارات والجر والعربات ومحطات السكك الحديد.

تضمنت خطة تطوير عناصر منظومة السكك الحديدية على 5 محاور رئيسية، تشمل تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري، وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع على خطوط الشبكة.

رفع طاقة نقل الركاب والبضائع بالسكك الحديدية

تستهدف الحكومة من خلال برنامجها الجديد لتطوير السكك الحديدية على رفع طاقة نقل الركاب إلى 1,5 مليون راكب يوميا خلال العام الحالي 2024 و2 مليون راكب يوميا عام 2030، ورفع طاقة نقل البضائع من حوالي 5 ملايين طن سنويًا عام 2014 إلى 8 ملايين طن سنويا عام 2024 و13 مليون طن سنويًا عام 2030.

استكمال خطة تطوير الوحدات المتحركة

استكمال خطة تطوير الوحدات المتحركة (الجرارات- وعربات الركاب والنوم والبضائع) من خلال توريد 210 جرارات جديدة، وإعادة تأهيل 222 جرارا، بالإضافة إلى توريد 7 قطرات نوم جديدة وإعادة تأهيل أسطول قطارات النوم الحالي بـ121 عربة نوم وتوريد 1215 عربة بضائع من طرازات مختلفة.

تطوير نظم الإشارة وإنشاء خطوط جديدة على خطوط السكك الحديدية

كما تستهدف الحكومة استكمال أعمال تطوير نظم الاشارة على خطوط السكك الحديدية بإجمالي أطوال 1800 كيلو متر، وإنشاء خطوط سكك حديدية جديدة وازدواج الخطوط القائمة من أهمها (إنشاء خط الروبيكي/ العاشر من رمضان / بلبيس، إنشاء خط المناشي / 6 أكتوبر، إنشاء خط كفر داود/ السادات، إنشاء وإعادة تأهيل خط سكة حديد فردان / بئر العبد / العريش / طابا).

وفي سياق اخر تابع المهندس كامل الوزير، وزير النقل حركة نقل الركاب بالمترو على مدار الساعة لتقديم أفضل خدمة للركاب على مدار الساعة طوال أيام شهر رمضان المبارك، وشدد على الالتزام بمقررات التشغيل والالتزام بتقديم أفضل خدمة للركاب على مدار الساعة.

وأكد الوزير على أهمية مراجعة القطارات قبل تشغيلها والالتزام بمعايير السلامة والامان والعمل على تقديم أفضل خدمة للركاب على مدار الساعة والحفاظ على أعلى جودة للخدمة.

على صعيد آخر، شهد المترو ارتفاع أعداد الركاب في 24 ساعة الماضية ما يعكس إقبال الركاب على استخدام المترو لما يقدمه من خدمات نقل منتظمة ومكيفة على أعلى مستوى.

وشهدت خطوط المترو زيادة أعداد ركاب المترو بكافة الخطوط، ليصبح متوسط مستخدمي مترو الأنفاق يوميا نحو 4 ملايين راكب.

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