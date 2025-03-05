الأربعاء 05 مارس 2025
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اقتصاد

ثبات في أسعار سيارات سيات أتيكا خلال شهر مارس

سيارات، فيتو
سيارات، فيتو

سيارات سيات، استقرت أسعار سيارات سيارات سيات أتيكا موديلات 2025 في السوق المحلي المصري، خلال شهر رمضان المبارك  نتيجة لفتح الاستيراد واستقرار أسعار العملة.



أسعار سيارات سيات أتيكا في مصر 

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية لسيارات سيات كافة الموزعين والتجار بثبات الأسعار بالسوق المحلي خلال شهر مارس، ونرصدها في التقرير الآتي:

 

ثاني فئة ستايل بلس بسعر مليون و825 ألف جنيه بدون تغيير
FR بسعر 2 مليون و25 ألف جنيه بدون تغيير.



أسعار سيارات سيات أتيكا 2025 خلال فبراير الماضي
 


ثاني فئة ستايل بلس بسعر مليون و825 ألف جنيه بدلًا من مليون و799 ألف جنيه بزيادة 26 ألف جنيه.
 

FR بسعر 2 مليون و25 ألف جنيه بدلًا من مليون و999 ألف جنيه بزيادة 26 ألف جنيه.



مواصفات محركات سيارات سيات أتيكا 2025

زودت سيارات سيات بمحرك 4 سلندرات سعة 1400 سي سي تيربو بقوة 150 حصانًا وعزم دوران 250 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات، وبما يمكن السيارة من التسارع إلى 100 كم في الساعة في 8.6 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 200 كم في الساعة مع معدل استهلاك وقود إجمالي 6.2 لتر لكل 100 كم.

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