تكثيف المرور الميداني على مناطق تداول الألعاب النارية فى قنا (صور)

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا الحملة التي تستهدف تجار الألعاب النارية وفقا لتعليمات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا ومتابعة أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا.

وترأس عثمان مدكور نائب رئيس الوحدة المحلية الحملة التي ضمت أحمد الملثم مدير قسم الإشغالات وسرحان أحمد مدير المتابعة والتي استهدفت محلات الألعاب النارية بالشوارع التي أبلغ عنها الأهالي والتي ضمت شوارع المركز وسكوت والخازندار والمطافئ وصلاح الدين وتم ضبط عدد من الألعاب النارية ومصادرتها.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجيها كما تم التنبيه على التجار والمحلات بعدم تداول الألعاب النارية والمفرقعات وذلك حفاظا على الاستقرار وعدم تعرض المارة من السيدات والاطفال لخطورة تلك الألعاب ومنع ترويجها وبيعها للأطفال.

أكد "أنور" رئيس الوحدة المحلية ان الحملة بدأت أمس ومستمرة يوميا وتستهدف محلات بيع الألعاب النارية والصواريخ بعد ان تلقت الوحدة المحلية عدد من الشكاوى من الأهالي موكدا على حرصه الشديد على التصدي بحزم لظاهرة بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات لخطورتها على المواطنين خصوصًا من الأطفال والسيدات.

ووجه بتشكيل فرق عمل وتكثيف المرور الميداني على مناطق تداول الألعاب النارية وغيرها وضبط ومصادرة هذه الألعاب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتناشد الوحدة المحلية المواطنين استمرار الإبلاغ عن محلات بيع الألعاب النارية وأماكن ترويجها في إطار خطة لحماية المواطنين ومكافحة الظواهر السلبية التي تهدد سلامة المواطنين من خلال رسائل الصفحة الرسمية أو تقديم شكوى لرئيس الوحدة المحلية.

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