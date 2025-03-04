الثلاثاء 04 مارس 2025
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رياضة

تعرف على تشكيل إنبي لمواجهة الزمالك في الدوري

إنبي، فيتو
إنبي، فيتو

 أعلن محمد إسماعيل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي تشكيل فريقه أمام الزمالك، استعدادًا لخوض مباراة الفريقين المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء في إطار مباريات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز على استاد المقاولون العرب.

 

تشكيل إنبي أمام الزمالك 

 

 

موعد مباراة الزمالك وإنبي والقنوات الناقلة 

تنطلق مباراة الزمالك وإنبي في الدوري الممتاز اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء. 

وتنقل مباراة الزمالك وإنبي في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمسابقة. 

 ويسعى الزمالك لتصحيح المسار في الدوري الممتاز وتحقيق فوز غائب على حساب إنبي، بعد التعادل في آخر 3 جولات بالمسابقة أمام بتروجت، الأهلي وزد بالترتيب. 

ترتيب الزمالك وإنبي 

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة،  فيما يحتل إنبي المركز الـ17 برصيد 12 نقطة. 

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