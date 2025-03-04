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محافظات

محافظ الإسكندرية يفاجئ سوق المنشية بجولة رقابية ويغلق المحال المخالفة

الإسكندرية
الإسكندرية

 قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، بجولة مفاجئة داخل سوق المنشية بنطاق حي الجمرك، لمتابعة توافر السلع وجودتها، والتأكد من مدى التزام البائعين بالأسعار المقررة للسلع وعدم وجود ممارسات احتكارية.

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يأتي ذلك في إطار جولاته المستمرة على مستوى الأحياء لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطن السكندري خلال شهر رمضان المبارك ورصد أي مخالفات في هذا الشأن.

وخلال الجولة، أمر محافظ الإسكندرية الجهات المختصة من مباحث التموين ومسؤولي حي الجمرك  بتحرير محاضر فورية  لعدد من المحال المخالفة داخل السوق وذلك لعدم التزام بعضها بالإعلان عن قائمة الأسعار، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالإجراءات والشروط البيئية والصحية.

 

كما أمر محافظ الإسكندرية بتشميع وغلق عدد 2 محال مخالف، مشددًا على اتخاذ جميع العقوبات والإجراءات القانونية الرادعة حيال تلك المخالفات. مؤكدًا على قيامه بجولات مفاجئة بجميع الأسواق بأحياء الإسكندرية للتأكد بنفسه من أسعار وجودة السلع المقدمة للمواطنين.

واستمع الفريق أحمد خالد إلى عدد من الشكاوى ومطالب المواطنين من رواد السوق مستفسرا عن مدى رضاهم عن المنتجات والأسعار المعروضة بالسوق. مكلفا رئيس الحي والجهات المعنية بالتعامل مع تلك الشكاوى والمتابعة الدورية لضبط الأسعار بالسوق ومنع أي ممارسات احتكارية.

وشدد المحافظ على جميع الجهات التنفيذية بتكثيف أعمال المرور على الأسواق على مدار اليوم للتأكد من توافر كافة السلع الأساسية والإعلان عن أسعارها، ورصد أية ممارسات احتكارية، وتشديد الرقابة على المخابز والمنافذ التموينية.

شارك في الجولة، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ومباحث التموين، ورئيس حي الجمرك، وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة.

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الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية مباحث التموين حي الجمرك

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