وزير الإسكان يتابع خطط تطوير الأداء بالشئون المالية والإدارية بهيئة المجتمعات العمرانية

عقد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع المحاسب محمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، ومسئولى القطاع، لمتابعة سير العمل، وخطط تطوير الأداء بالقطاع، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.

وفي بداية الاجتماع، قال المهندس شريف الشربيني إن اجتماع اليوم يأتي ضمن سلسلة لقاءاته مع كافة القطاعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمتابعة تفاصيل الأعمال الجارية وسير العمل بالهيئة، مؤكدا أهمية القطاع المالي وكذا أهمية وجود رؤية متكاملة لتحقيق الاتزان المالي بين الإيرادات والمصروفات، وإدارة وتقييم الأصول المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن الجديدة، وتعظيم الاستفادة منها، ورصد التدفقات المالية بشكل دورى من مختلف المصادر.

واستعرض المحاسب محمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، خلال الاجتماع، الموقف المالي للهيئة موضحا موقف الإيرادات والمصروفات، فضلا عن الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى العمل فى القطاع خلال الفترة الماضية.

أعلن المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، عن بدء تنفيذ مشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتوفير سكن ملائم وتحسين جودة الحياة للمواطنين. يأتي المشروع تنفيذًا لتعليمات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبمتابعة دقيقة من الجهات المختصة لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والتخطيط العمراني.

وأكد المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز مدينة اكتوبر الجديدة أن المشروع يتم تنفيذه وفق جدول زمني محدد، بهدف سرعة الإنجاز والاستجابة للطلب المتزايد على الوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن مدينة أكتوبر الجديدة تشهد طفرة عمرانية كبرى في إطار رؤية الدولة للتوسع العمراني وإنشاء مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات.



وأوضح المهندس محمود مراد نائب رئيس الجهاز بأن المشروع يشمل 19 عمارة سكنية بارتفاع أرضي + 5 أدوار + بنتهاوس، بإجمالي 494 وحدة سكنية، يتم تنفيذها وفق أحدث النظم الإنشائية والتصميمات العصرية، مع الاهتمام بكافة التفاصيل الفنية لضمان تقديم وحدات سكنية متكاملة التشطيب ومتصلة بالمرافق. كما سيتم تنسيق الموقع العام وتوفير الخدمات الأساسية لضمان بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.

تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز

كما أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز السابق طرحها للمواطنين ضمن برنامج "مسكن" بمدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 9/3/2025، وحتى يوم الثلاثاء 25/3/2025، في مواعيد مقررة وفقًا للمعلن من جهاز المدينة.

وفي هذا الإطار، شدد وزير الإسكان، على مواصلة تنفيذ أعمال المرافق والطرق بمدينة ناصر الجديدة وفق الجداول الزمنية المقررة، ومراعاة المواصفات القياسية والجودة في تنفيذ المشروعات المختلفة بالمدينة.

وأوضحت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحى الثانى، المجاورة الثالثة، والمخصصة بالقرعة العلنية، القطع من 2: 25، يوم الأحد 9/3/2025، والقطع من 26: 50، يوم الإثنين 10/3/2025، والقطع من 51: 75، يوم الثلاثاء 11/3/2025، والقطع من 76: 100، يوم الأربعاء 12/3/2025، والقطع من 101: 125، يوم الخميس 13/3/2025.

وأضافت رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 126: 150، يوم الأحد 16/3/2025، والقطع من 151: 175، يوم الإثنين 17/3/2025، والقطع من 176: 200، يوم الثلاثاء 18/3/2025، والقطع من 201: 225، يوم الأربعاء 19/3/2025، والقطع من 226: 242، يوم الخميس 20/3/2025، وتم تخصيص الأيام من الأحد 23/3/2025: الثلاثاء 25/3/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.