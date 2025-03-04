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محافظات

محافظ قنا يفتتح وحدة بيطرية جديدة بقرية أولاد عمرو لدعم الثروة الحيوانية

قنا،فيتو
قنا،فيتو

 واصل الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، سلسلة افتتاح المشروعات القومية ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

افتتح المحافظ اليوم الثلاثاء الوحدة البيطرية بقرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الثروة الحيوانية من مختلف الجوانب.

جاء ذلك بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام الطب البيطري بقنا، ومحمد حلمي، رئيس مركز ومدينة قنا.

 

الاحتفال بالعيد القومي في قنا

من جانبه، أوضح محافظ قنا أن الوحدة البيطرية بقرية أولاد عمرو تقدم خدماتها لأكثر من 3,500 رأس من الماشية، وتشمل خدماتها الرعاية البيطرية الأولية، والعلاج، والتحصينات، والتلقيح الصناعي، والكشف بالسونار، بالإضافة إلى التأمين على الثروة الحيوانية، بما يسهم في تحسين الإنتاجية والحد من انتشار الأمراض الحيوانية.

وفي ختام جولته، أشاد محافظ قنا بجهود مديرية الطب البيطري، مؤكدًا دورها الحيوي في مكافحة الأمراض الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

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