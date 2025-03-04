اسماء مصابى حادث محور الشهيد باسم فكري بقنا

حصلت فيتو على أسماء والحالة الصحية لمصابي الحادث الذي وقع اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم سيارتين ميكروباص وربع نقل على محور الشهيد باسم فكري، مركز نقادة، غرب محافظة قنا، وأسفر عن إصابة 6 شباب حالتهم خطيرة.

أسماء مصابي حادث قنا

وجاءت أسماء المصابين كالآتي"هدرا بلثوم تواضروس، يبلغ من العمر 30 عامًا، نزيف بالمخ مع اشتباه كسر بالعمود الفقري، ومحمد صلاح عبدالعال، يبلغ من العمر 35 عامًا، جروح متفرقة بالجسم اشتباه ما بعد الارتجاج، ومحروس نصر فكري محمود، يبلغ من العمر 35 عامًا،كسر بالساق اليسري ما بعد الارتجاج.

كما أصيب أحمد جمال نجار، يبلغ من العمر 33 عامًا، كسر مفتت بالرجل اليسرى مع نزيف بالمخ، والطيري عبدالعاطي طيري، يبلغ من العمر 35 عامًا اشتباه ما بعد الارتجاج، وعبده جاد الرب نوبي، يبلغ من العمر 35 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج.

تفاصيل الواقعة بقنا

ترجع البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ربع نقل في مركز نقادة أعلى كوبري الشهيد باسم فكري، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.



تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي لعدم استقرار حالتهم الصحية وتحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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