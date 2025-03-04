الثلاثاء 04 مارس 2025
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محافظات

محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

قنا،فيتو
قنا،فيتو

 عقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والاستعداد لتنفيذ المرحلة الثانية.

حضر الاجتماع اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أحمد محمد عوض، مدير قطاع مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة قنا، وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

تحقيق معدلات تنفيذ مرتفعة لمشروعات المرحلة الأولى

 في مستهل الاجتماع، وجه المحافظ الشكر للأجهزة التنفيذية بالمحافظة على جهودهم البارزة التي أسهمت في تحقيق معدلات تنفيذ مرتفعة لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة.

 

استعرض العميد أحمد محمد عوض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها تحت إشراف الهيئة الهندسية، والتي يبلغ عددها 821 مشروعًا، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 578 مشروعًا منها، كما تناول بعض التحديات التي تواجه التنفيذ، وعلى الفور وجه المحافظ الأجهزة التنفيذية بسرعة تذليل العقبات لضمان التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد للمشروعات.

ومن جانبه ناقش محافظ قنا، أفضل الآليات لإزالة أي معوقات قد تواجه استكمال مشروعات المرحلة الأولى، تمهيدًا للانطلاق في تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة، مؤكدًا أن المحافظة استفادت من الخبرات المكتسبة خلال عمليات التنفيذ السابقة، مما سيسهم في تحسين الأداء وتسريع وتيرة الإنجاز في المراحل القادمة.

 

تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين 

وفي ختام الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة وضع أولوية شهرية لتنفيذ المشروعات وفقًا لطبيعة كل مشروع ومتطلباته في مختلف مدن وقرى المحافظة، لضمان تحقيق أقصى استفادة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودة الحياة في المناطق المستهدفة.

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