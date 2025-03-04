الثلاثاء 04 مارس 2025
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محافظات

حملات على تجار الألعاب النارية في قوص بقنا

فيتو
فيتو

 أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، جنوب محافظة قنا، عن شن عدد من الحملات على تجار الألعاب النارية والحائزين عليها من الأفراد.

وأكدت على أن مثل هذه الألعاب تتسب في إحداث فوضى تفسد الأجواء الإيمانية التي يتمتع بها المواطنون خلال أيام الشهر الكريم.

 

التصدي لتلك الظاهرة السيئة بقنا

ولفتت إلى أنه سيتم التعامل بكل حسم والتصدي لتلك الظاهرة السيئة التي تسبب أضرارا للفراد والممتلكات.

وسيتم التنسيق مع الشرطة والجهات المختصة لؤاد تلك الظاهرة.

جدير بالذكر أن جزيرة دندرة شهدت أحداث مؤسفة بسبب الألعاب النارية فجرا تطورت أحداثها إلى التشابك بالأيدي وتطورت إلى استخدام السلاح الناري ونتج عنها وفاة شخصين وإصابة آخرين يخضعون للإشراف الطبي بمستشفي قنا الجامعي.

 

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