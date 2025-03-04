الثلاثاء 04 مارس 2025
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أخبار مصر

وزير النقل يتابع حركة تشغيل المترو ويصدر تعليمات بشأن مستوى الخدمة

مترو
مترو
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تابع المهندس كامل الوزير، وزير النقل حركة نقل الركاب بالمترو على مدار الساعة لتقديم أفضل خدمة للركاب على مدار الساعة طوال أيام شهر رمضان المبارك، وشدد على الالتزام بمقررات التشغيل والالتزام بتقديم أفضل خدمة للركاب على مدار الساعة. 

وأكد الوزير على أهمية مراجعة القطارات قبل تشغيلها والالتزام بمعايير السلامة والامان والعمل على تقديم أفضل خدمة للركاب على مدار الساعة والحفاظ على أعلى جودة للخدمة.

على صعيد آخر، شهد المترو ارتفاع أعداد الركاب في 24 ساعة الماضية ما يعكس إقبال الركاب على استخدام المترو لما يقدمه من خدمات نقل منتظمة ومكيفة على أعلى مستوى. 

وشهدت خطوط المترو زيادة أعداد ركاب المترو بكافة الخطوط، ليصبح متوسط مستخدمي مترو الأنفاق يوميا نحو 4 ملايين راكب.

وشدد وزير النقل على الشركات المشغلة لمترو الأنفاق على أهمية تقديم أفضل خدمة للركاب على كافة الخطوط وبكافة المحطات بما يضمن  تقديم رحلات بشكل آمن.

وتابع وزير النقل حركة نقل الركاب بالخطوط الثلاث مؤكدا أهمية تطبيق اللوائح الخاصة بالتشغيل والإجراءات التشغيلية للمترو لتقديم أعلى خدمة للركاب على مدار الساعة.

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