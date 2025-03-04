تدرس جامعة عين شمس إطلاق مقترحا جديدًا لتعديل اشتراك لأسر أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجهاز الإداري بالجامعة بصندوق الرعاية الطبية، وذلك بهدف توفير خدمات طبية متميزة بأسعار مناسبة من خلال مستشفيات جامعة عين شمس ممثلة في (مستشفى عين شمس التخصصي- مستشفى العبور التخصصي - المستشفيات الجامعية ووحداتها المختلفة).

جامعة عين شمس تدرس تعديل اشتراك أسر أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين



ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص إدارة جامعة عين شمس برئاسة محمد ضياء زين العابدين – رئيس الجامعة على توفير بيئة عمل صحية متكاملة لأسر جميع منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجهاز الإداري، من خلال تقديم خدمات رعاية صحية متميزة لهم وبأعلى كفاءة ممكنة.

ويأتي هذا المقترح في إطار حرص جامعة عين شمس على توفير أفضل الخدمات للعاملين وأسرهم وتخفيف الأعباء المالية عنهم، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وقد أكدت إدارة الجامعة أنها ستأخذ آراء العاملين بعين الاعتبار عند اتخاذ القرار النهائي بشأن المقترح.

يمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الاشتراك والتغطية العلاجية والاستثناءات من خلال الرابط التالي



وحرصًا من إدارة الجامعة على استطلاع آراء السادة منتسبي الجامعة في ذلك المقترح قبل إطلاقه وتفعيله رسميا، فقد أطلقت الجامعة استبيان إلكتروني يمكن لأى من منتسبي الجامعة استيفاؤه من خلال البوابة الإلكترونية للجامعة على الرابط التالي

نبذه عن المقترح:

الاشتراك السنوي: يتراوح الاشتراك السنوي بين 3500 و5500 جنيه، حسب الفئة العمرية على يكون اشتراك الاسرة بالكامل

التغطية العلاجية السنوي:

250000 جنيه سنويًا ويشمل الآتي:

1- 200000 جنيه حالات دخول وعمليات.

2 - 24000 جنيه علاج مزمن شهري (2000) جنية فى الشهر) مع تحمل نسبة 20%

3 - 20000 جنيه تشمل كشف فحوصات بالعيادة الخارجية وعلاج طبيعي بحد أقصى 12 جلسة بالعام.

4 - 6000 جنيه أمراض حادة سنويًا مع تحمل نسبة 20%

الاشتراك يبدأ من 1/ 1من كل عام وينتهي 31/12 من نفس العام مع إعادة تقييم الضوابط وقيمة الاشتراك كل عام

الخدمات الطبية: يشمل الصندوق مجموعة واسعة من الخدمات الطبية، بما في ذلك:

• العمليات الجراحية.

• العلاج الداخلي والطوارئ.

• العلاج المزمن.

• الكشف والفحوصات بالعيادة الخارجية.

• العلاج الطبيعي.

• علاج الأسنان.

الاستثناءات: هناك بعض الاستثناءات التي لا يغطيها الصندوق، مثل:

• الأدوية قبل وبعد العمليات.

• العمليات الجراحية الاختيارية.

• الأجهزة التعويضية

• علاج العقم.

• عمليات تكميم المعدة (جراحات السمنة).

• النظارات الطبية وتصحيح الإبصار.

• عمليات التجميل إلا في حالات الضرورة الطبية مثل تشوه ناتج عن عملية.

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