السيطرة على حريق نشب داخل منزل في قنا

تمكنت الحماية المدنية اليوم الثلاثاء بمركز دشنا من السيطرة على حريق نشب داخل منزل مبني بالطوب اللبن دون امتداد النيران للمناطق المجاورة.

تفاصيل البلاغ في قنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بنشوب حريق فى منزل بقرية السمطا نجع عيد التابع لمركز دشنا شمال محافظة قنا.



انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة وتبين نشوب حريق داخل منزل ملك مغاورى فاوى بغدادى بقرية السمطا نجع عيد التابع لمركز دشنا وأسفر الحريق عن خسائر مادية فقط دون خسائر في الارواح تتمثل فى عدد من الاجهزة الكهربائية بالمنزل وبعض المحتويات من الملابس دون وقوع أى خسائر بشرية فى المنزل المبني بالطوب اللبن.



وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.

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