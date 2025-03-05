الأربعاء 05 مارس 2025
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اقتصاد

لزيادة الطلب، ارتفاع أسعار سيارات فيات بالسوق المصري

سيارات، فيتو
سيارات، فيتو

سيارات فيات، ارتفعت أسعار سيارات فيات داخل السوق المصري خلال شهر رمضان المبارك بقيمة تصل إلى نحو 50 ألف جنيه وشملت سيارات  فيات 500X الجديدة في السوق.

وأكد الوكيل المحلي للعلامة التجارية، ارتفاع مبيعات السيارة خلال الفترات الماضية بسبب التخفيضات التي أجرتها الشركة علي سيارات فيات إكس 500 مما أدى إلى زيادة الطلب، مما دفع الشركة لعودة الزيادة مرة أخرى لسد احتياجات السوق المحلي.


أسعار سيارات فيات 500X خلال مارس

الفئة الوحيدة منها ارتفع سعرها إلى مليون و140 ألف جنيه بدلًا من مليون و90 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه. 


مواصفات محرك سيارات وأداء فيات 500X

وتعتمد فيات 500X الجديدة على محرك 1400 سي سي رباعي الأسطوانات تيربو، وتأتي بقوة إجمالية 130 حصانًا ويمكنها التسارع من الثبات إلى 100 كم في الساعة في 9.8 ثانية مع ناقل حركة أوتوماتيك واستهلاك وقود إجمالي بواقع 5.7 لتر لكل 100 كم. 
 


 تجهيزات سيارات فيات 500X

كما يتوفر لها العديد من التجهيزات التي تشمل مصابيح أمامية LED وعجلة قيادة جلد متعددة الاستخدامات.  كما يتوفر لها شاشة تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو وكاميرا خلفية وحساسات ركن خلفية.

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اسعار سيارات استهلاك وقود التجهيزات
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