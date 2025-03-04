الثلاثاء 04 مارس 2025
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اقتصاد

البنك المركزي يعلن صافي الاحتياطي الأجنبي عن شهر فبراير

البنك المركزي
البنك المركزي

 قال البنك المركزي إن صافي الاحتياطيات الدولية وصل إلى 47,393.6 مليون دولار أمريكي في نهاية فبراير 2025.

وكان قد أعلن البنك المركزي المصري عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان في كافة فروع البنوك العاملة في مصر.

وقال البنك في بيان له إن مواعيد  عمل القطاع المصرفي خلال شهر رمضان المبارك لعام 2025  ستكون كما يلي:

بالنسبة للموظفين:
من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثانية بعد الظهر.

بالنسبة للجمهور:
 من الساعة التاسعة والنصف صباحًا إلي الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.

 

 

وقال البنك المركزي في بيان له، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024، حيث تضاعفت خلال شهر ديسمبر لتصل إلى نحو 3.2 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر ديسمبر2023)، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر ديسمبر من كل عام. كما ارتفعت مقارنة بالشهر السابق عليه مباشرة (نوفمبر2024) بمعدل 24.5% والتي سجلت خلاله نحو 2.6 مليار دولار

 

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