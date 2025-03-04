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اتحاد السلة يدعم ياسر إدريس وقائمته في انتخابات اللجنة الأولمبية

قائمة ياسر إدريس
قائمة ياسر إدريس مع رؤساء الاتحادات

 قدم الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصلحي، ونائبة طارق السعيد دعمهما للمهندس ياسر إدريس وقائمته بالكامل في انتخابات اللجنة الأولمبية المزمع إقامتها يوم 25 أبريل المقبل.


يذكر أن اتحاد السلة وافق في وقت سابق على ترشيح طارق السعيد إبراهيم لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية.


وتقدمت قائمة المهندس ياسر إدريس، بأوراق ترشحها يوم السبت الماضي، لانتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية للدورة الانتخابية 2024-2028، المقرر لها 25 أبريل المقبل.


ويخوض المهندس ياسر إدريس الانتخابات بقائمة كاملة تقدمت جميعها في أولى أيام فتح باب الترشح بأوراق اعتمادها لخوض الانتخابات، حيث ترشح المهندس ياسر إدريس على منصب رئاسة اللجنة الأولمبية المصرية، والمستشار محمد مصطفى في منصب النائب الأول والدكتور إسماعيل شاكر بمنصب النائب الثاني.


في منصب السكرتير العام ترشح اللواء حازم حسني، وفي منصب السكرتير العام المساعد تقدم الأستاذ محمد مطيع، واللواء شريف القماطي على منصب أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية.


وفي العضوية ترشح كل من الأستاذ محمد عبد المقصود، اللواء مجدي اللوزي، اللواء أحمد كامل، اللواء أشرف حلمي، اللواء أشرف فرحات، المهندسة آمنة الطرابلسي،، واللواء محمد محمود، وكابتن طارق السعيد، والأستاذ أيمن علي.

ويحق للتصويت في انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية للدورة الأنتخابية 2024-2028، 31 صوتا بواقع 30 اتحادا أولمبيا وصوت للبرلمانية آيه مدني العضو الدائم للجنة الأولمبية الدولية،


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اللجنة الأولمبية ياسر إدريس عمرو مصيلحي كرة السلة اتحاد كرة السلة

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