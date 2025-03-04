ملك البحرين يعلن دعم الخطة المصرية بشأن قطاع غزة

قال الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين: إن التمسك بالسلام الدائم هو الإطار الضامن لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه.

القمة الطارئة بشأن غزة

ودعا خلال كلمته اليوم فى القمة الطارئة بشأن غزة إلى دعم الخطة المصرية بشأن قطاع غزة.

محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني

وشدد على الرفض التام أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الوفود المشاركة في القمة العربية غير العادية حول القضية الفلسطينية.

التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية

وتستضيف مصر قمة عربية طارئة اليوم الثلاثاء، وذلك بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكذلك بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.

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